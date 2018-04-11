Дизайн иллюстраций (коллажей) для сайта

[b]Продлеваем конкурс еще на 2 недели, призовой фонд увеличился до 200$ [/b] Сайт: https://legendparts.ru/ http://joxi.ru/YmEkLjdFZpnGEA ширина контентной части сайта 1200px Требуется изменить дизайн, сделать его более строгим и серьёзным. На данный момент слишком много ярких цветов по тексту которые не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени!
Необходимо сделать ряд подобных иллюстраций http://joxi.ru/VrwzxQNUKxN41A
В предложении укажите цену и срок отрисовки одной маленькой иллюстрации.
Кроме этого, необходимо сделать одну большую иллюстрацию http://joxi.ru/J2bBz5YH4ZdqX2
В своем предложении, так же, укажите срок и цену за эту работу отдельно от маленьких.
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