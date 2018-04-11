Ищу дизайнера

Дизайн сайтовЗакрыт22 заявки200 просмотров
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Доброго времени суток

ищем дизайнера, нужно нарисовать окошко для нашей ЦРМ под стиль самой ЦРМ

все подробности по контактам.

оплата достойная

6 лет назад
fokys1337
Алексей 
24 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
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