Дизайн двух страниц

$400
Дизайн сайтовЗавершен6 заявок142 просмотра
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Нужен дизайн главной страницы и страницы каталога. Плюс адаптив для планшетов и смартфонов. ТЗ отправил.

6 лет назад
alexanderfrolov
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$400
7 дней
Спасибо за работу
Отличный заказчик! Приятный в общении, дружелюбный и порядочный)) Подготавливает хорошие ТЗ, всегда на связи, быстро оплачивает работу. Рекомендую к сотрудничеству!