Разработка лендинга для бизнес-акселератора

Дизайн сайтовЗакрыт22 заявки182 просмотра
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Необходимо разработать лендинг для бизнес-акселератора. Описание требований, пожеланий, ЦА и конкурентов находится в ТЗ. 

Срок: 2 недели, начиная с 17 апреля. 

Присылайте свое портфолио, по нему будет отбираться исполнитель. 

Плюсом будет, если вместе с портфолио вы вышлите концепт первого экрана и кратко опишите ваше видение сайта.

6 лет назад
R_Khorin
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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