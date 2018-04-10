Разработка лендинга для бизнес-акселератора

День добрый. ТЗ во вложении Дата приема заявок до 16/04/2018 ( если вариант хороший будет раньше заберу раньше) С меня оплата + отзыв
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать лендинг для бизнес-акселератора. Описание требований, пожеланий, ЦА и конкурентов находится в ТЗ.
Срок: 2 недели, начиная с 17 апреля.
Присылайте свое портфолио, по нему будет отбираться исполнитель.
Плюсом будет, если вместе с портфолио вы вышлите концепт первого экрана и кратко опишите ваше видение сайта.
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