Дизайн главной страницы

Сергей, спасибо за сотрудничество!! Было легко работать с Вами над проектом, всегда на связи и подробное задание помогло сделать проект быстро и 'в точку'!! ) Рекомендую Вас, как исполнительного заказчика на 100% . Дальнейшему сотрудничеству всегда буду рада! С уважением.