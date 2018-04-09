Адаптивный дизайн landing page

http://s108365.smrtp.ru/ В шапке логотип примерный , который дам, совместить с какой-нибудь картинкой типа куча снеков рыбок, в тарелках чуть поменять картинки чтобы были уникальными немного, и внизу на главной поменять предложить просто фоны цвета. можно ...
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