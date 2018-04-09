Адаптивный дизайн landing page

С Александром очень приятно работать. Всегда на связи. Старается со своей стороны, чтобы правки были только по делу, предоставляет подробные прототипы. Оплата ровно в срок и даже немного сверху за правки! Спасибо за заказ и всегда готов поработать ещё. Рекомендую.