Нужен логотип

Дизайн сайтовЗавершен10 заявок203 просмотра
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Нужен логотип под готовую стилистику.  (стилистику прикладываю)

Также прикладываю старый логотип, который имеется сейчас.

Тематика проекта - девайсы и аксессуары для электронный девайсов.

6 лет назад
trial83
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
art-ground_com
Сергей 
34 годаШри-Ланка
14 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$20
1 день
Сделал все в срок. нареканий нет.
Доволен сотрудничеством.
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