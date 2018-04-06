Советы дизайнера

Дизайн сайтовЗакрыт5 заявок168 просмотров
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Добрый день!

Требуется дизайнер который посоветует по цветовую схему сайта.

Пишите цена, без цен не рассматриванию заявки! Цвета можно взять отсюда http://www.banki.ru/

Верстка 

http://dobrobanki.sevasargsyan.ru/

http://dobrobanki.sevasargsyan.ru/add.html

http://dobrobanki.sevasargsyan.ru/category.html

http://dobrobanki.sevasargsyan.ru/login.html

http://dobrobanki.sevasargsyan.ru/page.html

http://dobrobanki.sevasargsyan.ru/single.html

http://dobrobanki.sevasargsyan.ru/tags.html

6 лет назад
sevasargsyan
Сева 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад