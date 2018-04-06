Нарисовать дизайн сайта

Необходимо нарисовать современный дизайн сайта для главной и внутренней страницы сайта для строительной фирмы. Фирма занимается дорожным строительством и земляными работами. Сайт должен быть удобным и конверсионным. Хорошему исполнителю дадим еще заказов. От вас цены за дизайн главной и внутренней страницы и примеры ваших работ...желательно аналогичной тематики.