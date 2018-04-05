Необходимо нарисовать дизайн страниц для интернет-магазина сельскохозяйственной продукции. Необходимы следующие страницы: 1. Пустая страница (шаблон) с шапкой и подвалом 2. Контакты 3. Каталог и подкатегории 4. Страница товара Ссылку на сайт скину тем, кто подаст заявку. Шаблон необходим в стиле новой ...
Сделать дизайн и верстку подписной страницы на вебинар
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
https://app.moqups.com/Yurich/AqcdrDrEef/view/page/a515bf7bd
Макет сайта прилагаю.
ТЗ обсудили лично.
Бриф заполнил.
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