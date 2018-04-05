Сделать дизайн и верстку подписной страницы на вебинар

$150
Дизайн сайтовЗакрыт12 заявок259 просмотров
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https://app.moqups.com/Yurich/AqcdrDrEef/view/page/a515bf7bd

Макет сайта прилагаю.

ТЗ обсудили лично.

Бриф заполнил.

6 лет назад
Yurich-slon
46 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
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