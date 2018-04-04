Адаптировать шаблон под нас

Дизайн сайтовЗавершен3 заявки189 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо готовый шаблон ( вордпресс) адаптировать под специфику нашей компании , создать дерево сайта.

Придумывать особо ничего не нужно, так как, есть готовая основа, продумать общий вид сайта и каждой странички в отдельности.

Хочу сохранить именно дизайн шаблон, нравится их решение, но если будет мега крутое предложение, то готовы подумать.Рад ответить на вопросы.

От исполнителя требую оперативность и профессионализм. новичкам просьба не откликаться. ссылка на шаблон- http://wotahub.axiomthemes.com/

6 лет назад
Mr_Pavel_13
Павел 
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
reynee
Павлов 
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
4 отзыва(-1)
6 лет назад
$1
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
https://www.youtube.com/watch?v=EpcPVzGUgcA Человек оплатил первую часть работы, сказав что вторую половину оплатит после окончания. Но естественно, никакой оплаты за вторую часть не было, были лишь изменены все пароли которые он мне дал. Не рекомендую к сотрудничеству.
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