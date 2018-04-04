Адаптировать шаблон под нас

Необходимо готовый шаблон ( вордпресс) адаптировать под специфику нашей компании , создать дерево сайта.

Придумывать особо ничего не нужно, так как, есть готовая основа, продумать общий вид сайта и каждой странички в отдельности.

Хочу сохранить именно дизайн шаблон, нравится их решение, но если будет мега крутое предложение, то готовы подумать.Рад ответить на вопросы.

От исполнителя требую оперативность и профессионализм. новичкам просьба не откликаться. ссылка на шаблон- http://wotahub.axiomthemes.com/