Дизайн мобильной версии сайта

Дизайн сайтовЗавершен7 заявок232 просмотра
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Дизайн мобильной версии лэндинга. Версия ПК готова. Верстка не нужна,только дизайн. Макет приложен в виде jpg. Результат работы нужен в виде макета в программе Corel Draw. По необходимости перешлем макет в формате cdr

6 лет назад
t787156
44 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
mostovenko
Николай 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$50
3 дня
И снова все на высоте и очень профессионально
Спасибо Алексею за очередной хороший проект. Обращайтесь и в следующий раз, обязательно помогу с разработкой =)
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