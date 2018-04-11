mostovenko

Николай mostovenko

 
32 годаУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Профессиональный дизайн сайтов и интерфейсов

Сроки не срываю, не пропадаю, обращайтесь.

Мои контакты: Skype: mostovenko_nicolai | Email: [email protected] | Telegram: @mostov_nicolai

Сроки разработки главной 3-5 дней. Внутренние 1-3 в день.

Работу предоставляю в формате psd, все сортирую по группам, отправляю вместе с шрифтами и иконками (svg).

Условия сотрудничества:

  • Техническое задание или бриф
  • Предоплата 30-50% (Яндекс.Деньги, Visa, Mastercard)
  • Разрабатываем один вариант макета согласно ТЗ или несколько экранов для согласования стилистики
  • При утверждении макета, правки могут вносится бесплатно
Дизайн сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
iklove
44 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Разработать логотипа компании
Все на высоте уже не первый раз. Будем обращаться снова и снова. Рекомендую
Спасибо! Сделали с Иваном очередной отличный проект)
Ответный отзыв
iklove
44 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$80
10 баллов
6 лет назад
Дизайн главной страницы сайта
Принял все замечания к макету. Выполнил все качественно. Между замечаниями и правками проходил очень короткий промежуток времени. Свои пожелания отправляли с большим опозданием. Совершенно адекватно себя ведет. Терпеливо ждет. Выполняет все замечания и снова ждет. Пример того, как надо работать. Огромная благодарность. Обязательно будем работать дальше.
Спасибо за отзыв! С Иваном более чем комфортно работать, объективный и положительный заказчик)
Ответный отзыв
iklove
44 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$80
10 баллов
6 лет назад
Редизайн первой страницы сайта
Снова на высоте. Все уточнения учтены. Все пожелания выполнены. Рекомендую.
Вместе сделали еще один хороший проект. Рад нашему сотрудничеству!
Ответный отзыв
iklove
44 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Дизайн мобильной версии сайта
Прекрасный исполнитель, особенно если не мешать творческому процессу. Рекомендую.
Спасибо за проект и отзыв) Иван отличный заказчик. И макеты по проекту получились отличные)
Ответный отзыв
evdvoretskiy
Дворецкий 
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
32 отзыва
$100
10 баллов
6 лет назад
Дизайн лендинга по химчистке
Благодарен исполнителю за четкие сроки и отлично подобранные варианты. Заказываю дизайн не впервые, но не так часто встретишь человека, который не сорвет сроки, а сделает как договаривались - и согласно ТЗ набросает варианты, которые зайдут идеально. Спасибо, Николай. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Спасибо за интересный проект! Работать с Евгением более, чем комфортно! Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
7 отзывов
от $100
от 3 дней
#376
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
от $300
от 7 дней
#748
Баннеры
нет отзывов
от $30
от 2 дней
#3337