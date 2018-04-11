Профессиональный дизайн сайтов и интерфейсов
Сроки не срываю, не пропадаю, обращайтесь.
Мои контакты: Skype: mostovenko_nicolai | Email: [email protected] | Telegram: @mostov_nicolai
Сроки разработки главной 3-5 дней. Внутренние 1-3 в день.
Работу предоставляю в формате psd, все сортирую по группам, отправляю вместе с шрифтами и иконками (svg).
Условия сотрудничества:
- Техническое задание или бриф
- Предоплата 30-50% (Яндекс.Деньги, Visa, Mastercard)
- Разрабатываем один вариант макета согласно ТЗ или несколько экранов для согласования стилистики
- При утверждении макета, правки могут вносится бесплатно
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Портфолио
- 131343 просмотра
- Сайт для компании «Изумруд»375 просмотров
- Сайт для банкетного комплекса «ШЁЛК»212 просмотров
- Салон штор «Ардеко»354 просмотра
- Сайт для гостиницы «Краков»138 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
5 лет назад
Все на высоте уже не первый раз. Будем обращаться снова и снова. Рекомендую
Ответный отзыв
Спасибо! Сделали с Иваном очередной отличный проект)
$80
10 баллов
6 лет назад
Принял все замечания к макету. Выполнил все качественно. Между замечаниями и правками проходил очень короткий промежуток времени. Свои пожелания отправляли с большим опозданием. Совершенно адекватно себя ведет. Терпеливо ждет. Выполняет все замечания и снова ждет. Пример того, как надо работать. Огромная благодарность. Обязательно будем работать дальше.
Ответный отзыв
Спасибо за отзыв! С Иваном более чем комфортно работать, объективный и положительный заказчик)
$80
10 баллов
6 лет назад
Снова на высоте. Все уточнения учтены. Все пожелания выполнены. Рекомендую.
Ответный отзыв
Вместе сделали еще один хороший проект. Рад нашему сотрудничеству!
$50
10 баллов
6 лет назад
Прекрасный исполнитель, особенно если не мешать творческому процессу. Рекомендую.
Ответный отзыв
Спасибо за проект и отзыв) Иван отличный заказчик. И макеты по проекту получились отличные)
$100
10 баллов
6 лет назад
Благодарен исполнителю за четкие сроки и отлично подобранные варианты. Заказываю дизайн не впервые, но не так часто встретишь человека, который не сорвет сроки, а сделает как договаривались - и согласно ТЗ набросает варианты, которые зайдут идеально. Спасибо, Николай. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
Спасибо за интересный проект! Работать с Евгением более, чем комфортно! Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Дизайн сайтов
7 отзывов
от $100
от 3 дней
#376
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
от $300
от 7 дней
#748
Баннеры
нет отзывов
от $30
от 2 дней
#3337