Разработать графический дизайн для карт в мобильной игре

Добрый день! Требуется художник, способный выполнить нашу задачу в нужной стилистике (пример стилистики и уровня детализации графики ниже в приложении к задаче) по техническому заданию.

Подробнее о задаче:

Дизайн карт должен быть унифицированным (одинаковым) (1 дизайн карты) и иметь 3 цветовых решения (желтый, оранжевый, фиолетовый, синий) + индивидуальный арт\иконки для каждой карты (10).

**подробное ТЗ с референсами и описанием отправлю откликнувшимся кандидатам для оценки сроков стоимости;

Наши ориентировочные сроки: 3-5 дней.

Пример стилистики и уровня детализации в который нужно попасть на 100% ниже: