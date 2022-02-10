Нужно сделать сегодня !!! Пример ,который должен лежать в основе прикреплен(есть ещё несколько вариантов) + примеры работ ,которые я хочу видеть я отправлю вам лично .Нужно будет дорисовать что-то своё. Рисунок может быть сделан карандашом или ...
Разработать графический дизайн для карт в мобильной игре
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Требуется художник, способный выполнить нашу задачу в нужной стилистике (пример стилистики и уровня детализации графики ниже в приложении к задаче) по техническому заданию.
Подробнее о задаче:
Дизайн карт должен быть унифицированным (одинаковым) (1 дизайн карты) и иметь 3 цветовых решения (желтый, оранжевый, фиолетовый, синий) + индивидуальный арт\иконки для каждой карты (10).
**подробное ТЗ с референсами и описанием отправлю откликнувшимся кандидатам для оценки сроков стоимости;
Наши ориентировочные сроки: 3-5 дней.
Пример стилистики и уровня детализации в который нужно попасть на 100% ниже:
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