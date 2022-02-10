Разработать графический дизайн для карт в мобильной игре

Иллюстрации и РисункиЗавершен11 заявок669 просмотров
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Добрый день! Требуется художник, способный выполнить нашу задачу в нужной стилистике (пример стилистики и уровня детализации графики ниже в приложении к задаче) по техническому заданию.

Подробнее о задаче:

Дизайн карт должен быть унифицированным (одинаковым) (1 дизайн карты) и иметь 3 цветовых решения (желтый, оранжевый, фиолетовый, синий) + индивидуальный арт\иконки для каждой карты (10).

**подробное ТЗ с референсами и описанием отправлю откликнувшимся кандидатам для оценки сроков стоимости;

Наши ориентировочные сроки: 3-5 дней.

Пример стилистики и уровня детализации в который нужно попасть на 100% ниже:

2 года назад
mostovenko
Николай 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
besopuz007
24 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$300
5 дней
Спасибо за великолепно проделанную работу! Было огромное количество правок и хотелок с которыми Светлана отлично справилась!
Спасибо за интересный проект! С Николаем работать очень приятно и просто :)
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