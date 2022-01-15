Прайс лист 3 картинки

Здравствуйте.Требуется художник для разработки иллюстраций под мобильную игру. Так же рассмотрю предложения от команд и студий с адекватными ценами и сроками. Возможна договоренность на разработку игры под ключ.Подробную информацию по стилистике обсудим с заинтересовавшими кандидатами.Цену и сроки ...