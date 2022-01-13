Покрасить по палитре кадры для анимационного ролика. Покрас представляет собой заливку ч/б с плоскими тенями и небольшим количеством эффектов, как на примере. 30 кадров = 800р. Дедлайн - пара дней, чем быстрее, тем лучше. Если сделаете ...
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Нужно сделать арт по похожему стилю и основе. В дальнейшем будет обсуждаться вид
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