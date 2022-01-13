Нарисовать человечка-боксеров

Нужен дизайнер, который будет мне время от времени рисовать креативы для рекламы в ФБ и Инстаграме. Вот что мне нужно прямо сейчас - https://take.ms/mqV3r Точь в точь, только: - заменить картинку на мою - заменить текст на логотипе - заменить текст ...