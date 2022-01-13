Нарисовать человечка-боксеров

Покрасить по палитре кадры для анимационного ролика. Покрас представляет собой заливку ч/б с плоскими тенями и небольшим количеством эффектов, как на примере. 30 кадров = 800р. Дедлайн - пара дней, чем быстрее, тем лучше. Если сделаете ...
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Что мне нужно?Во-первых, эскизы всех вариаций рисунков.
- Фон - белый и обязательно чтобы на 2-х был боксёрский ринг.
- Туловище боксера - 20 вариантов (желательно в различных боксерских стойках, танцующий и остальное на Ваше усмотрение, только без пошлостей) - рисуем только туловище без головы и ног, но с руками.
- Голова - 10 штук (обычная прическа, панк, длинные волосы, разноцветные волосы, в военной фуражке, в каске строителя, в шапке ведьмы, в колпаке дня рождения, с серьгой, зомби, в очках)-рисуем только голову.
- Эмоции - без эмоций, плач, смех, улыбка, страх, подмигивание, губки бантиком, губки перед поцелуем с закрытыми глазами - рисуем только голову с эмоциями.
- Одежда - без футболки в синих шортах, без футболки в красных шортах, без футболки в чёрных шортах, без футболки в шортах российского триколора, без футболки в шортах с американским флагом, в черно-белом костюме, в военной форме Российской, в скафандре (только верх), в спортивном костюме Bosco Sport, в спортивном костюме с надписью RUSSIA и флагом России, костюм как у гопника - здесь можно рисовать всё по отдельности от боксера, просто как элементы.
- Обувь - боксёрам длинные разных цветов штук 7 - рисуем только обувь.
- Аксессуары (всё в боксерских перчатках)- боксерские перчатки 4-х цветов, крест на грудь, автомат, цветы, пульт, ёлка, машинка на пальте управления, скакалка, гантели) - рисуем все отдельно как элементы.
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