Нарисовать человечков-боксеров в paint (можно точками)

$100
Иллюстрации и РисункиЗакрыт17 заявок1189 просмотров
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туловище персонажа - 25 шт.✔голова - 15 шт.✔эмоции - 20 шт.✔одежда - 30 шт.✔обувь - 25 шт.✔аксессуары - 40 шт.

2 года назад
guest_16420072876522
2 года в сервисе
Был
2 года назад