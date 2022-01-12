Нарисовать изображение

Иллюстрации и РисункиЗакрыт17 заявок913 просмотров
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Нужно создать уникальное изображение, основываясь на прикреплённых референсах: мальчик сидит на своей кровати и светит фонарём вверх и наверху видит разных морских обитателей. 

Важно:

- Пространство картинки должно быть максимально заполнено деталями.

- Нужно максимально много разных оттенков и текстур, чтобы изображение разглядывали.

- Изображение должно быть горизонтального формата. 

- Согласованный конечный результат должен быть в пдф формате.

- Интересует только полное авторское право на картинку.

2 года назад
guest_16419903448469
2 года в сервисе
Был
10 месяцев назад