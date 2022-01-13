Подготовить скриншоты,

Иллюстрации и РисункиЗакрыт4 заявки737 просмотров
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Подготовить скриншоты приложения категории "Dating" для размещения в Play Store, AppStore (по образцам заказчика)

6-8 штук .

Учитывая 4 языка .

2 года назад
guest_16421025314316
2 года в сервисе
Был
год назад