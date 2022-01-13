Покрасить кадры для анимационного ролика

$14
Иллюстрации и РисункиЗакрыт9 заявок696 просмотров
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Покрасить по палитре кадры для анимационного ролика. Покрас представляет собой заливку ч/б с плоскими тенями и небольшим количеством эффектов, как на примере.

30 кадров = 800р. Дедлайн - пара дней, чем быстрее, тем лучше. Если сделаете за два дня - +200р, то есть 1000р.

Censored: гомосексуальные отношения.

2 года назад
guest_16421753732799
2 года в сервисе
Был
2 года назад