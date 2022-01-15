v_bezghin

Виктория Безгин v_bezghin

 
32 года
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Привіт,я Вікторія. Маю великий досвід роботи в сфері традиційної ілюстраціі в Україні та за кордоном. Втілю вашу ідею в готовий творчий проект. Гарантую від себе максимальну пунктуальність в строках, професіоналізм та відкритість до діалогу, і як підсумок - готовий результат швидко і якісно)

Досвід роботи:

Attika: художник-графік(2017-2018)

Ryneczek inspiracji: дитячий ілюстратор (2016-2017)

Панорама: художник, розпис стін(2015-2016)

Освіта:

Педагогічна академія ім.Т.Г.Шевченка

«Образотворче мистецтво», магістр (2010-2015)

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Отзывы заказчиков

shurka023
39 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Разработка персонажа на рыболовную тематику
Все понравилось рекомендую
Профессиональный заказчик. Коммуникация на уровне, все ясно и понятно. Советую для сотрудничества.
Ответный отзыв
ValdeMURRR
Владимир 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
3 года назад
Нужно сделать Fan Art
Работа выполнена отлично. Виктория сделала заказ очень быстро, а главное качественно.
Замовник про якого можна мріяти, ясність ідеї замовлення , рада була співпрацювати
Ответный отзыв