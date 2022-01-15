Привіт,я Вікторія. Маю великий досвід роботи в сфері традиційної ілюстраціі в Україні та за кордоном. Втілю вашу ідею в готовий творчий проект. Гарантую від себе максимальну пунктуальність в строках, професіоналізм та відкритість до діалогу, і як підсумок - готовий результат швидко і якісно)

Досвід роботи:

Attika: художник-графік(2017-2018)

Ryneczek inspiracji: дитячий ілюстратор (2016-2017)

Панорама: художник, розпис стін(2015-2016)

Освіта:

Педагогічна академія ім.Т.Г.Шевченка

«Образотворче мистецтво», магістр (2010-2015)