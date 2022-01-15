Привіт,я Вікторія. Маю великий досвід роботи в сфері традиційної ілюстраціі в Україні та за кордоном. Втілю вашу ідею в готовий творчий проект. Гарантую від себе максимальну пунктуальність в строках, професіоналізм та відкритість до діалогу, і як підсумок - готовий результат швидко і якісно)
Досвід роботи:
Attika: художник-графік(2017-2018)
Ryneczek inspiracji: дитячий ілюстратор (2016-2017)
Панорама: художник, розпис стін(2015-2016)
Освіта:
Педагогічна академія ім.Т.Г.Шевченка
«Образотворче мистецтво», магістр (2010-2015)
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Портфолио
- Ілюстрація белерини16 просмотров
- Стилізований портрет17 просмотров
- Вітальна листівка на Halloween19 просмотров
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- Stickers pack21 просмотр
- Колекція nft41 просмотр
- Портрет в стилі Рік і Морті26 просмотров
- Портрет в стилі Сімпсонів19 просмотров
- Gooniez69 просмотров
- Darth Vader55 просмотров
- Веселі рослинки35 просмотров
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
3 года назад
Все понравилось рекомендую
Ответный отзыв
Профессиональный заказчик. Коммуникация на уровне, все ясно и понятно. Советую для сотрудничества.
$30
10 баллов
3 года назад
Работа выполнена отлично. Виктория сделала заказ очень быстро, а главное качественно.
Ответный отзыв
Замовник про якого можна мріяти, ясність ідеї замовлення , рада була співпрацювати