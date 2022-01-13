Нарисовать человечка боксёра

$100
Иллюстрации и РисункиЗакрыт1 заявка68 просмотров
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Что мне нужно?Во-первых, эскизы всех вариаций рисунков.

  • Фон - белый и обязательно чтобы на 2-х был боксёрский ринг.
  • Туловище боксера - 20 вариантов (желательно в различных боксерских стойках, танцующий и остальное на Ваше усмотрение, только без пошлостей) - рисуем только туловище без головы и ног, но с руками.
  • Голова - 10 штук (обычная прическа, панк, длинные волосы, разноцветные волосы, в военной фуражке, в каске строителя, в шапке ведьмы, в колпаке дня рождения, с серьгой, зомби, в очках)-рисуем только голову.
  • Эмоции - без эмоций, плач, смех, улыбка, страх, подмигивание, губки бантиком, губки перед поцелуем с закрытыми глазами - рисуем только голову с эмоциями.
  • Одежда - без футболки в синих шортах, без футболки в красных шортах, без футболки в чёрных шортах, без футболки в шортах российского триколора, без футболки в шортах с американским флагом, в черно-белом костюме, в военной форме Российской, в скафандре (только верх), в спортивном костюме Bosco Sport, в спортивном костюме с надписью RUSSIA и флагом России, костюм как у гопника - здесь можно рисовать всё по отдельности от боксера, просто как элементы.
  • Обувь - боксёрам длинные разных цветов штук 7 - рисуем только обувь.
  • Аксессуары (всё в боксерских перчатках)- боксерские перчатки 4-х цветов, крест на грудь, автомат, цветы, пульт, ёлка, машинка на пальте управления, скакалка, гантели) - рисуем все отдельно как элементы.
2 года назад
guest_16420072876522
2 года в сервисе
Был
2 года назад