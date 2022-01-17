Иллюстрации для сайта

Иллюстрации и РисункиЗавершен8 заявок1102 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сделать иллюстрацию для сайта йоги , потеря скину 

2 года назад
guest_16423649005093
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
oleksandra_lala
20 летУкраина
2 года в сервисе
Была
2 месяца назад
2 года назад
$10
1 день
Сделано всё на отлично. Очень рады сотрудничеству. Все сделано в сроки.
хорошо сработались
  • Похожие заказы

  • Иллюстратор для игры

    Здравствуйте.Требуется художник для разработки иллюстраций под мобильную игру. Так же рассмотрю предложения от команд и студий с адекватными ценами и сроками. Возможна договоренность на разработку игры под ключ.Подробную информацию по стилистике обсудим с заинтересовавшими кандидатами.Цену и сроки ...

    Иллюстрации и Рисунки16 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка персонажа на рыболовную тематику

    $15

    Необходимо разработать персонажа в векторе. Персонаж - мотыль BloodWorm, червяк, личинка мотыля (образец мотыля и банка во вложении). Стиль мультяшный. Образцы понравившихся рисунков во вложении. Персонаж должен быть ярким, чтобы хорошо смотрелся как на экране ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Нарисовать цифровой рисунок

    Нужен дизайнер который нарисует цифровые картинки.  Полный проект:  10 полных картинок зверей в скафандрах. Стиль (думаем про смешариков, рисуем на свой взгляд)  Элементы одежды (будет уточнено, количество и сами предметы)  Нужно сейчас:  1 рисунок - Кенгуру  Прикладываю 2 файла - Вариант ...

    Иллюстрации и Рисунки2 исполнителя
    Завершен
    2 года назад

  • Портрет в стиле "Симпсоны" и "Рик и Морти"

    Здравствуйте!В нашу команду требуются талантливые художники для долгосрочного сотрудничества. Необходимо создание портретов по фото в стиле Симпсонов и Рик и Морти (результат в jpg). Условия: ⁃ Оплата за 1 фигуру 300 руб, задний ...

    Иллюстрации и Рисунки9 заявок
    Закрыт
    2 года назад