Перерисовать котика в своем стиле (nft)

Нужен дизайнер который нарисует цифровые картинки. Полный проект: 10 полных картинок зверей в скафандрах. Стиль (думаем про смешариков, рисуем на свой взгляд) Элементы одежды (будет уточнено, количество и сами предметы) Нужно сейчас: 1 рисунок - Кенгуру Прикладываю 2 файла - Вариант ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть примеры рисунков надо либо перерисовать кота в своем стиле либо же нарисовать что то наподобие) примеры прикладываю
- Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки2 исполнителяЗавершен2 года назад
Здравствуйте!В нашу команду требуются талантливые художники для долгосрочного сотрудничества. Необходимо создание портретов по фото в стиле Симпсонов и Рик и Морти (результат в jpg). Условия: ⁃ Оплата за 1 фигуру 300 руб, задний ...Закрыт2 года назад
Нужно сделать арт по похожему стилю и основе. В дальнейшем будет обсуждаться видЗакрыт2 года назад
- $14
Покрасить по палитре кадры для анимационного ролика. Покрас представляет собой заливку ч/б с плоскими тенями и небольшим количеством эффектов, как на примере. 30 кадров = 800р. Дедлайн - пара дней, чем быстрее, тем лучше. Если сделаете ...Закрыт2 года назад
Подготовить скриншоты приложения категории "Dating" для размещения в Play Store, AppStore (по образцам заказчика) 6-8 штук . Учитывая 4 языка .Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт2 года назад
Больше примеров покажу в Дискорде. Полный полет фантазии, можно добавить анимации и прочее.Иллюстрации и Рисунки4 исполнителяЗавершен2 года назад
Собрать макет для моушена, для последующей 2D анимацииИллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт2 года назад
- $15
Нужно сделать визуал для ленты инстаграм Таролога (карты Таро). 30 картинок. Они должны идти "бесконечной" лентой. Пример - в образце в файле. Так ярко - не обязательно, но можно. Тема - карты Таро, без камней и амулетов.Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт2 года назад