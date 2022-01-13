Портрет в стиле "Симпсоны" и "Рик и Морти"

Здравствуйте!В нашу команду требуются талантливые художники для долгосрочного сотрудничества. Необходимо создание портретов по фото в стиле Симпсонов и Рик и Морти (результат в jpg). Условия: ⁃ Оплата за 1 фигуру 300 руб, задний план (custom background - 600 руб) ⁃ Объем и нагрузка обсуждаются с успешными кандидатами. В среднем наш художник рисует 8-10 фигур в день. ⁃ Готовность вносить небольшие корректировки по замечаниям клиента. ⁃ Ответственность и исполнительность. Нам важно получать заказы в срок. ⁃ Желание учиться и освоить стиль до нужного уровня (если необходимо). ⁃ Тестовое задание обязательно.Вакансия носит временный характер - на сезон подготовки к 14 февраляТЗ: во вложении вы найдете задний план с диваном. Нарисуйте себя или своих друзей/близких в стиле Симпсонов. Отправляя готовую работу, пришлите, пожалуйста, фото человека, которого вы нарисовали (для сравнения сходства с оригиналом). Необходимо нарисовать 1 человека, ориентируясь на стиль наших работ. Качество 300 dpi, размер 60х40 см. Будем рады сотрудничеству!