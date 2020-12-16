avzenkina

Анастасия avzenkina

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Портрет в стиле "Симпсоны" и "Рик и Морти"

    Требуются художники для создания портретов по фото в стиле Симпсонов и Рик и Морти. Оплата 300 руб за фигуру, 600 руб за кастомный фон. Работайте над 8-10 фигурами в день. Корректировки по пожеланиям клиента обязательны. Тестовое задание: нарисуйте 1 человека в указанном стиле. Качество 300 dpi, размер 60х40 см.

    Иллюстрации и Рисунки9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание портретов по фото в стиле Симпсоны

    $800

    В нашу команду требуются талантливые художники для долгосрочного сотрудничества. Необходимо создание портретов по фото в стиле Симпсоны (результат в jpg). Работа имеет сезонный характер, ближайший сезон планируется с середины января. Условия:      ⁃ ...

    Иллюстрации и Рисунки20 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание портретов в стиле Simpsons по фотографии

    $900

    Здравствуйте! В нашу команду требуются талантливые художники. Необходимо создание портретов по фото в стиле Симпсоны (результат в jpg). Работа имеет сезонный характер (ближайший сезон - первая половина ноября). Условия: ...

    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    4 года назад