Требуются художники для создания портретов по фото в стиле Симпсонов и Рик и Морти. Оплата 300 руб за фигуру, 600 руб за кастомный фон. Работайте над 8-10 фигурами в день. Корректировки по пожеланиям клиента обязательны. Тестовое задание: нарисуйте 1 человека в указанном стиле. Качество 300 dpi, размер 60х40 см.