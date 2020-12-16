Требуются художники для создания портретов по фото в стиле Симпсонов и Рик и Морти. Оплата 300 руб за фигуру, 600 руб за кастомный фон. Работайте над 8-10 фигурами в день. Корректировки по пожеланиям клиента обязательны. Тестовое задание: нарисуйте 1 человека в указанном стиле. Качество 300 dpi, размер 60х40 см.
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- Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт3 года назад
- $800
В нашу команду требуются талантливые художники для долгосрочного сотрудничества. Необходимо создание портретов по фото в стиле Симпсоны (результат в jpg). Работа имеет сезонный характер, ближайший сезон планируется с середины января. Условия: ⁃ ...Иллюстрации и Рисунки20 заявокЗакрыт4 года назад
- $900
Здравствуйте! В нашу команду требуются талантливые художники. Необходимо создание портретов по фото в стиле Симпсоны (результат в jpg). Работа имеет сезонный характер (ближайший сезон - первая половина ноября). Условия: ...Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт4 года назад