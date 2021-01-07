Ищем дизайнера или просто креативного человека который способен нарисовать дизайн электро мотоцикла, для начала просто наброски а потом в графическом редакторе в конечном счете нужно будет реализовать дизайн в AutoCAD. Но на данном этапе мы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В нашу команду требуются талантливые художники для долгосрочного сотрудничества. Необходимо создание портретов по фото в стиле Симпсоны (результат в jpg). Работа имеет сезонный характер, ближайший сезон планируется с середины января.
Условия:
⁃ Оплата за 1 фигуру 300 руб, custom background - 600 руб
⁃ Объем и нагрузка обсуждаются с успешными кандидатами. В среднем наш художник рисует 13 фигур в день.
⁃ Готовность работать с правками по технике и узнаваемости, вносить небольшие корректировки по замечаниям клиента.
⁃ Ответственность и исполнительность. Нам важно получать заказы в срок.
⁃ Желание учиться и освоить стиль до нужного уровня (если необходимо).
⁃ Тестовое задание обязательно.
ТЗ: во вложении вы найдете задний план с диваном. Нарисуйте себя или своих друзей/близких сидящими на нем (человек должен улыбаться). Отправляя готовую работу, пришлите, пожалуйста, фото человека, которого вы нарисовали (для сравнения сходства с оригиналом). Пожалуйста, обращайте внимание на нужный стиль и примеры наших работ. Формат jpeg, размер 4800х3600 пикселей, качество 300 dpi.
Больше примеров во вложении.
Будем рады сотрудничеству!
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