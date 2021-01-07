В нашу команду требуются талантливые художники для долгосрочного сотрудничества. Необходимо создание портретов по фото в стиле Симпсоны (результат в jpg). Работа имеет сезонный характер, ближайший сезон планируется с середины января.

Условия:

⁃ Оплата за 1 фигуру 300 руб, custom background - 600 руб

⁃ Объем и нагрузка обсуждаются с успешными кандидатами. В среднем наш художник рисует 13 фигур в день.

⁃ Готовность работать с правками по технике и узнаваемости, вносить небольшие корректировки по замечаниям клиента.

⁃ Ответственность и исполнительность. Нам важно получать заказы в срок.

⁃ Желание учиться и освоить стиль до нужного уровня (если необходимо).

⁃ Тестовое задание обязательно.

ТЗ: во вложении вы найдете задний план с диваном. Нарисуйте себя или своих друзей/близких сидящими на нем (человек должен улыбаться). Отправляя готовую работу, пришлите, пожалуйста, фото человека, которого вы нарисовали (для сравнения сходства с оригиналом). Пожалуйста, обращайте внимание на нужный стиль и примеры наших работ. Формат jpeg, размер 4800х3600 пикселей, качество 300 dpi.

Больше примеров во вложении.

Будем рады сотрудничеству!