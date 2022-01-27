Нарисовать цифровой рисунок

Покрасить по палитре кадры для анимационного ролика. Покрас представляет собой заливку ч/б с плоскими тенями и небольшим количеством эффектов, как на примере. 30 кадров = 800р. Дедлайн - пара дней, чем быстрее, тем лучше. Если сделаете ...