Нарисовать цифровой рисунок

Иллюстрации и РисункиЗавершен8 заявок888 просмотров
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Нужен дизайнер который нарисует цифровые картинки. 

Полный проект: 

10 полных картинок зверей в скафандрах. Стиль (думаем про смешариков, рисуем на свой взгляд) 

Элементы одежды (будет уточнено, количество и сами предметы) 

Нужно сейчас: 

1 рисунок - Кенгуру 

Прикладываю 2 файла -

Вариант первый обычный простой рисунок

Вариант второй в 4К разрешении с элементом 3D и детальной прорисовкой.

Прикрепляйте к откликам:

- какой вариант сможете нарисовать

- свою цену 

- сроки

- телеграм/дискорд 

- портфолио

2 года назад
guest_1642259129949
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
maliboo1206
Марина 
24 годаУкраина
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$100
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RUBUAH
VeconV
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2 года назад
$10
3 дня
RUB
Качественная работа в короткий срок. Спасибо Вероника!