VeconV

Вероника VeconV

 
24 года
3 года на фриланс-бирже
Была
год назад
NFT художник, графический дизайнер
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

guest_1642259129949
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Нарисовать цифровой рисунок
Качественная работа в короткий срок. Спасибо Вероника!
JustVova
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Нужно сделать арт для NFT-проекта
NFT
Очень доволен работой,все сделано в сроки