Небольшой стикерпак

Иллюстрации и РисункиЗакрыт17 заявок776 просмотров
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Нужно нарисовать небольшой стикерпак, 6 стикеров. На работу даю полтора дня. Подробности в лс.

2 года назад
fxxx7
22 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад