Иллюстратор
Немного о себе:
Создаю иллюстрации и серьезно
отношусь к согласованным срокам. Всегда на связи в указанных мессенджерах.
Работаю по ТЗ, а если его нет - не проблема: достаточно примеров, которые вам нравятся.
Вношу правки в работу до полного утверждения.
Иллюстрация:
- Коммерческая и книжная иллюстрация
- Баннеры
- Открытки, этикетки
- Соблюдение сроков
- Конструктивное общение
- Всегда на связи в мессенджерах
- Adobe Illustrator
- Adobe Photoshop
Почта: [email protected]
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Портфолио
- Фирменная иллюстрация22 просмотра
- Иллюстрация для новогодней рассылки23 просмотра
- Ремонт газовой турбины19 просмотров
- Афиша для музыкальной школы19 просмотров
- Векторный персонаж15 просмотров
- Свадебная иллюстрация16 просмотров