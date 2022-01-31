Yulia_Gansovna

Юлия Yulia_Gansovna

 
34 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Иллюстратор

Немного о себе:

Создаю иллюстрации и серьезно

отношусь к согласованным срокам. Всегда на связи в указанных мессенджерах.

Работаю по ТЗ, а если его нет - не проблема: достаточно примеров, которые вам нравятся.

Вношу правки в работу до полного утверждения.

Иллюстрация:

  • Коммерческая и книжная иллюстрация
  • Баннеры
  • Открытки, этикетки
Мои гарантии:

  • Соблюдение сроков
  • Конструктивное общение
  • Всегда на связи в мессенджерах
Владею программами:

  • Adobe Illustrator
  • Adobe Photoshop
Telegram: @Yulia_Gansovna

Почта: [email protected]