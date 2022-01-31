Иллюстратор

Немного о себе:

Создаю иллюстрации и серьезно

отношусь к согласованным срокам. Всегда на связи в указанных мессенджерах.

Работаю по ТЗ, а если его нет - не проблема: достаточно примеров, которые вам нравятся.

Вношу правки в работу до полного утверждения.

Иллюстрация:

Коммерческая и книжная иллюстрация

Баннеры

Открытки, этикетки

Соблюдение сроков

Конструктивное общение

Всегда на связи в мессенджерах

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

@Yulia_Gansovna

Почта: [email protected]