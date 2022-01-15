Иллюстратор для игры

Иллюстрации и РисункиЗакрыт16 заявок1134 просмотра
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Здравствуйте.Требуется художник для разработки иллюстраций под мобильную игру. Так же рассмотрю предложения от команд и студий с адекватными ценами и сроками. Возможна договоренность на разработку игры под ключ.Подробную информацию по стилистике обсудим с заинтересовавшими кандидатами.Цену и сроки не знаю, поэтому хотелось бы обсудить с вами.

2 года назад
SmirArt
Артем 
42 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад