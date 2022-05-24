Иллюстратор
Здравствуй, заказчик.
Я делаю векторные иллюстрации к книгам, плакатам, этикеткам, музыкальным обложкам. Так же работаю с иллюстрациями для рекламы и баннеров.
Все рисую в программе Adobe Illustrator.
Работаю с удовольствием, поэтому все иллюстрации качественные.
Мое портфолио: https://www.instagram.com/malu.inart
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Аригато56 просмотров
- 332 просмотра
- 236 просмотров
- 146 просмотров
- Музыка31 просмотр
- Забытое прошлое38 просмотров
- Смузи20 просмотров
- Вид с террасы35 просмотров
- Девушка с цветами39 просмотров
- Замок30 просмотров
- Автобус20 просмотров
- Самолет31 просмотр