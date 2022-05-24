Иллюстратор

Здравствуй, заказчик.

Я делаю векторные иллюстрации к книгам, плакатам, этикеткам, музыкальным обложкам. Так же работаю с иллюстрациями для рекламы и баннеров.

Все рисую в программе Adobe Illustrator.

Работаю с удовольствием, поэтому все иллюстрации качественные.

Мое портфолио: https://www.instagram.com/malu.inart