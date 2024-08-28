Нарисую и проанимирую: дизайн и анимация персонажей, фонов, декораций в векторной графике, в стилистике "Пиксельарт" и не только
Всех приветствую! Я молодой художник, отучивший в местной школе искусств и ищущий подработку. Работаю в Adobe Photoshop и SAI Paint Tool, могу так же выполнять работу на бумаге, сканер имеется. Создаю и рисую персонажей, декорации и фоны, в стилистике "Пиксельарт" а так же в других. Работаю так же в векторной графике. Буду рад поработать и воплотить все ваши идеи!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Предметы для инвентаря в стиле пиксель арт9 просмотров
- Анимация слайма (прыжок и передвижение)14 просмотров
- Анимация огнемётчика в стиле "Пиксель арт"13 просмотров
- Эскизы персонажей33 просмотра
- Иллюстрация Маленький принц23 просмотра
- Анимация с магом "Пиксельарт"16 просмотров
- Крысолюд-воришка "Пиксельарт"16 просмотров
- Некромант "Пиксельарт"13 просмотров
- Пейзаж с башнями "Пиксельарт"17 просмотров
- Гном-волшебник "Пиксельарт"14 просмотров
- Демонесса "Пиксельарт"13 просмотров