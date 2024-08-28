Нарисую и проанимирую: дизайн и анимация персонажей, фонов, декораций в векторной графике, в стилистике "Пиксельарт" и не только

Всех приветствую! Я молодой художник, отучивший в местной школе искусств и ищущий подработку. Работаю в Adobe Photoshop и SAI Paint Tool, могу так же выполнять работу на бумаге, сканер имеется. Создаю и рисую персонажей, декорации и фоны, в стилистике "Пиксельарт" а так же в других. Работаю так же в векторной графике. Буду рад поработать и воплотить все ваши идеи!