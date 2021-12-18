2д художник//иллюстратор книг

Рисую иллюстрации, обложки книг, музыкальных альбомов, логотипы, персонажей для игр не только, интерфейсы, портреты, векторные иллюстрации. Также я пишу картины маслом, акрилом, акварелью, гуашью, работаю в различных графических техниках выполненные карандашом, тушью, ручками, лайнерами.

Приоритет в работе - качество.

По вопросам сотрудничества писать в лс или на email.

Портфолио:

https://www.behance.net/anastasiabe2ca

https://www.saatchiart.com/a.bycheva

https://www.artstation.com/nastiiab

https://www.behance.net/anastasiabe2ca

Образование:

-3 года художественной школы им. Осьмёркина

-2 года занятий с профессиональной художницей

-2020 год: Начало обучение в Киевской академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука на специальности: «Станковая живопись»

Игры с которыми работала : казуальные

Профессиональные навыки:

· Разрабатываю графику для казуальных игр, книжной иллюстрации.

· Я хорошо разбираюсь в теории и основах визуального дизайна (основы композиции, свет/тень, основы

цвета, анатомии человека)

· Работаю в трационных материалах таких как масло, акварель, тушь, гуашь, акрил, сангина, уголь,

графитный карандаш, пастель.

· Обладаю хорошим художественным вкусом.

· Рисую от руки и на планшете. Использую различные стили прорисовки.

· Разрабатываю общую стилистику игры (интерфейс, иконки, иллюстрации, локации, игровой контент и

т.п.).

· Готовлю технические задания, контролирую качество на всех этапах производства,

· Умею работать в команде.

· Ответственная

Знание и владение ПО: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

Дополнительные сведения:

Коммуникабельная, терпеливая, усидчивая, самокритична, легко усваиваю новую информацию. Люблю находится в

кругу дружелюбных, творческих людей. Мои хобби: чтение книг, игра на

музыкальных инструментах, вокал, йога/пилатес, бег, изучение английского языка.