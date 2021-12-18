bamoonchik

Анастасия Бичева bamoonchik

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
2д художник//иллюстратор книг

Рисую иллюстрации, обложки книг, музыкальных альбомов, логотипы, персонажей для игр не только, интерфейсы, портреты, векторные иллюстрации. Также я пишу картины маслом, акрилом, акварелью, гуашью, работаю в различных графических техниках выполненные карандашом, тушью, ручками, лайнерами.

Приоритет в работе - качество.

По вопросам сотрудничества писать в лс или на email.

Портфолио:

https://www.behance.net/anastasiabe2ca

https://www.saatchiart.com/a.bycheva

https://www.artstation.com/nastiiab

https://www.behance.net/anastasiabe2ca

Образование:

-3 года художественной школы им. Осьмёркина

-2 года занятий с профессиональной художницей

-2020 год: Начало обучение в Киевской академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука на специальности: «Станковая живопись»

Игры с которыми работала: казуальные

Профессиональные навыки:

· Разрабатываю графику для казуальных игр, книжной иллюстрации.

· Я хорошо разбираюсь в теории и основах визуального дизайна (основы композиции, свет/тень, основы

цвета, анатомии человека)

· Работаю в трационных материалах таких как масло, акварель, тушь, гуашь, акрил, сангина, уголь,

графитный карандаш, пастель.

· Обладаю хорошим художественным вкусом.

· Рисую от руки и на планшете. Использую различные стили прорисовки.

· Разрабатываю общую стилистику игры (интерфейс, иконки, иллюстрации, локации, игровой контент и

т.п.).

· Готовлю технические задания, контролирую качество на всех этапах производства,

· Умею работать в команде.

· Ответственная

Знание и владение ПО: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

Дополнительные сведения:

Коммуникабельная, терпеливая, усидчивая, самокритична, легко усваиваю новую информацию. Люблю находится в

кругу дружелюбных, творческих людей. Мои хобби: чтение книг, игра на

музыкальных инструментах, вокал, йога/пилатес, бег, изучение английского языка.

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Отзывы заказчиков

ValdeMURRR
Владимир 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Нужно сделать Fan Art
Работа выполнена прекрасно. Сроки соблюдены и никаких правок не потребовалось. Ответственный подход к работе. Анастасия в целом очень приятный и коммуникабельный человек.
Приятный заказчик. Было легко коммуницировать, быстро получала ответ, чёткое ТЗ. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество))
Ответный отзыв
Feri3D
Фериде 
26 лет
6 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$5
10 баллов
3 года назад
Нарисовать обложку для книги (цифровой рисунок)
Качеством работы очень довольна! Исполнитель очень позитивная, коммуникабельная. Все сделала в срок, и честко по ТЗ, никаких правок не потребовалось. Планирую сотрудничать дальше, всем рекоммендую!
Очень понравилось работа с заказчиком. ТЗ было четким и понятным. Идея для обложки, которую предложил заказчик для книжки была интересной, как и сам сюжет рассказа. Всегда готова к дальнейшему сотрудничеству. Всем рекомендую!
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