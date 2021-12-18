Рисую иллюстрации, обложки книг, музыкальных альбомов, логотипы, персонажей для игр не только, интерфейсы, портреты, векторные иллюстрации. Также я пишу картины маслом, акрилом, акварелью, гуашью, работаю в различных графических техниках выполненные карандашом, тушью, ручками, лайнерами.
Приоритет в работе - качество.
По вопросам сотрудничества писать в лс или на email.
Портфолио:
https://www.behance.net/anastasiabe2ca
https://www.saatchiart.com/a.bycheva
https://www.artstation.com/nastiiab
https://www.behance.net/anastasiabe2ca
Образование:
-3 года художественной школы им. Осьмёркина
-2 года занятий с профессиональной художницей
-2020 год: Начало обучение в Киевской академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука на специальности: «Станковая живопись»
Игры с которыми работала: казуальные
Профессиональные навыки:
· Разрабатываю графику для казуальных игр, книжной иллюстрации.
· Я хорошо разбираюсь в теории и основах визуального дизайна (основы композиции, свет/тень, основы
цвета, анатомии человека)
· Работаю в трационных материалах таких как масло, акварель, тушь, гуашь, акрил, сангина, уголь,
графитный карандаш, пастель.
· Обладаю хорошим художественным вкусом.
· Рисую от руки и на планшете. Использую различные стили прорисовки.
· Разрабатываю общую стилистику игры (интерфейс, иконки, иллюстрации, локации, игровой контент и
т.п.).
· Готовлю технические задания, контролирую качество на всех этапах производства,
· Умею работать в команде.
· Ответственная
Знание и владение ПО: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
Дополнительные сведения:
Коммуникабельная, терпеливая, усидчивая, самокритична, легко усваиваю новую информацию. Люблю находится в
кругу дружелюбных, творческих людей. Мои хобби: чтение книг, игра на
музыкальных инструментах, вокал, йога/пилатес, бег, изучение английского языка.
Портфолио
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