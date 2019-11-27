Feri3D

Фериде Feri3D

 
26 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
9 месяцев назад
Быстро, качественно и со вкусом по доступной цене!

Здравствуйте! Меня зовут Фериде. Занимаюсь 3D моделированием и визуализацией. Всегда на связи. Буду рада помочь!

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ТОП-50
Интерьеры и Экстерьеры
ТОП-50
3D-графика

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Отзывы заказчиков

igorspin
Игорь 
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$52
10 баллов
4 года назад
Визуализация планировки квартиы - вид сверху
Отличная работа. Фериде чутко и стойко реагировала на все, почти бесконечные, "хотелки" по визуализации квартиры. Результат остались довольны. Рекомендую.
Приятно работать с Игорем. Понятное ТЗ. Оплата произведена вовремя. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
inturist
Алексей 
52 года
15 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$90
10 баллов
4 года назад
Визуализация расстановки мебели
Фериде отлично реализовала проект. Желаемый результат был полностью достигнут. Качество, коммуникация, профессионализм - на высоте. Обязательно продолжу сотрудничество. Спасибо.
Очень приятно было работать с Алексеем. Коммуникация всегда вежливая и позитивная. Задача поставлена чётко. Оплата произведена вовремя. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
afle
35 лет
16 лет в сервисе
Был
16 часов назад
$52
9 баллов
4 года назад
Разработать проект офиса 20 кв.м
В общем и целом проект мы получили, девушка очень старательная, всегда на связи. Может посоветовать магазины, само поискать товар.
Все прошло хорошо. Советую этого заказчика.
Ответный отзыв
v262
67 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Визуализация среднего уровня (не фотокачества) домика 8*4,7
Огромное спасибо. Задачка решена полностью, даже с некоторым превышением - сделано два варианта внешнего вида с разной наружной отделкой. Сотрудничеством абсолютно доволен. Было очень приятно взаимодействовать. Бог даст - продолжим. :)
Отличный заказчик. Всегда на связи. Приятен в общении. Грамотно изложил задачу. Своевременная оплата. Однозначно рекомендую.
Ответный отзыв
2087202
Юлия 
33 года
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Сделать 3D визуализацию шоу рума
Я выбрала Фериде и не сколько не ошиблась! Она не просто выслушала все мелкие, но многочисленные правки и уточнения, которые появились в процессе разработки проекта шоу-рума, но и сделала работу за несколько дней, причем в первый же день ( а это был вечер пятницы!) Фериде прислала часть макета на согласование. И к концу срока - во вторник, у нас уже был готовый проект. Каждый день и даже в выходные мы уточняли какие-то детали, только чтобы проект был сдан в срок. Это внимательный и ответственный исполнитель, услышит вас, сделает и всегда на связи. Буду однозначно обращаться еще.
Рекомендую заказчика Юлию! Чётко поставлена задача. Всегда на связи, даже на выходных и ночью. Приятная в общении , всегда позитивно и вежливо. Оплата в срок.
Ответный отзыв
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Интерьеры и Экстерьеры
3 отзыва
$5/час
от 1 дня
#21
3D-графика
3 отзыва
$5/час
от 1 дня
#47
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$5/час
от 1 дня
#263