Я выбрала Фериде и не сколько не ошиблась! Она не просто выслушала все мелкие, но многочисленные правки и уточнения, которые появились в процессе разработки проекта шоу-рума, но и сделала работу за несколько дней, причем в первый же день ( а это был вечер пятницы!) Фериде прислала часть макета на согласование. И к концу срока - во вторник, у нас уже был готовый проект. Каждый день и даже в выходные мы уточняли какие-то детали, только чтобы проект был сдан в срок. Это внимательный и ответственный исполнитель, услышит вас, сделает и всегда на связи. Буду однозначно обращаться еще.