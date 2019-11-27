Более 30 лет я успешно занимался разработкой и эксплуатацией информационных систем.

15 последних лет строю небольшие индивидуальные домики (80-500м2) в качестве независимого прораба.

Кроме ИТ, есть опыт ведения бизнеса в Черногории, я кое-что понимаю в автомобилях, и, самое главное, я люблю людей и мне интересно будущее, потому что в нем я собираюсь прожить всю часть оставшуюся жизнь.

Мой строительный сайтик - www.svoidom.su Написан собственноручно с нуля.

С уважением, Моисеев Владимир.