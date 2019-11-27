v262

Владимир v262

 
66 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
год назад

Более 30 лет я успешно занимался разработкой и эксплуатацией информационных систем.

15 последних лет строю небольшие индивидуальные домики (80-500м2) в  качестве независимого прораба.  

Кроме ИТ, есть опыт ведения бизнеса в Черногории, я кое-что понимаю в автомобилях, и, самое главное, я люблю людей и мне интересно будущее, потому что в нем я собираюсь прожить всю часть оставшуюся жизнь.

Мой строительный сайтик - www.svoidom.su  Написан собственноручно с нуля. 

С уважением, Моисеев Владимир.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
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безопасных платежей

  • Нужен Тренер по Архикаду для строителя

    Строю  небольшие домики из газосиликата, — 90-200м2,  устал рассказывать внешним людям, как и что надо нарисовать на рабочих чертежах.  Как что надо сделать — понимаю достаточно хорошо.  Хочу научиться рисовать это сам,  тем более, что ...

    Уроки и Репетиторство1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Тренинг по Архикаду для строителя.

    Тренер по Архикаду для строителя. Строю небольшие домики из газосиликата, — 90-200м2, устал рассказывать внешним людям, как и что надо нарисовать на рабочих чертежах. Как что надо сделать — ...

    Чертежи и Схемынет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Проверить расчет / пересчитать плиту небольшого фундамента СРОЧНО

    Есть проектик плиты под домик 10*4, которая лежит на столбчатых опорах. Есть сомнения а адекватности армирования и толщине плиты (возможно толщину плиты стоит увеличить, а армирование в отдельных зонах - уменьшить). ...

    Архитектура зданийнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Отмоделить в Архикаде РАБОЧИЙ проект небольшого домика..

    Есть эскизник с небольшими правками "на словах". Нужно отмоделить в 23 архикаде и получить красивые и наглядные чертежи и 3Д-виды, чтобы у рабочих на стройке не было вопросов. Как домик будет устроен - ...

    Архитектура зданий3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Поднять АР домика около 120м2 по картинкам в интернете..

    Я прораб, строю небольшие домики. Задача: Есть картинки домика по проекту Микея-3 от питерской компании ОптимумХаус, и есть человек, который хочет архитекуру этого домика, но для газосиликата (изменятся толщины стен) Исходные картинки[url=http://optimumhouse.ru/mimi3.html] http://optimumhouse.ru/mimi3.html [/url] По сути, нужен хороший ...

    HTML
    Чертежи и Схемынет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать в архикаде модель рабочего проекта небольшого домика..

    Домик построен, есть эскизник. Заказчик строил его сам и хочет поделиться с друзьями технологией стройки. (Я строитель, который его консультировал удаленно - регион стройки не мой) Надо. отмоделить домик в Архикаде ...

    Чертежи и Схемы10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработать планировку одноэтажника в 4 спальни

    Есть планировка маленького четырехспаленного домика. Домик  получился тесноватый. Хочется на ее базе сделать планировку попросторнее, и с двумя вариантами — для двухскатной кровли и плоской. Они будут рассматриваться как типовые, или исходные при обсуждении доработок с заказчиками. ...

    Интерьеры и Экстерьеры8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Эскизный проект хозблока 4*7

    чтобы внешне   с строящимся домом и был удобен для эксплуатации.  Для согласования с заказчиком и дальнейшей разработки РД.     Крыша двускатная, металлочерепица.  У заказчика (я строитель) есть некоторое представление о способе использования этого сооружения:  -  вход с торца, ...

    Архитектура зданий5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Удаленно поставить на мой комп Архикад версии 21 и 23 через TeamViewe

    $13

    с постоянной неучебной лицензией.   Есть версия  20 - ее надо оставить работоспособной Интернет приличный.  Лучше бы сегодня - завтра  не буду дома.  1000 руб за обе версии.  Оплата в рублях, лучше сбербанк онлайн.

    Архитектура зданий2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Вариант внешнего вида дома - изменить крышу со скатной на плоcкую

    Есть эскизник  одноэтажного домика 14*8 с двухскатной крышей и идея примерить к нему  плоскую,  получив домик модном нынче в стиле флэтхаус.  Фотокачества не требуется, достаточно  того, что выдается по умолчанию из Ревита и архикада.  Нужны ...

    Архитектура зданийнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Визуализация среднего уровня (не фотокачества) домика 8*4,7

    Нужны картинки для предложения на сайте.  внешний  вид с вид изнутри,  как бы со срезаной крышей, с мебелью.  Если будут другие идеи по представлению этого домика для потенциального покупателя - принимаются.  Домик в амбарном стиле. Существенно, ...

    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Нарисовать красивый план домика 9*9, с мебелью, по имеющейся схеме

    $20

    Есть схема в Экселе (прилагаю)  На ней схематично показаны стены,  окна, двери, мебель.  Нет только крыльца и веранды.  Их надо будет добавить на  отдельном варианте.  Нужна быстро нарисовать   по ней планировку  симпатичного  вида, который, которую можно временно ...

    Чертежи и Схемы15 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Реанимировать форумы на сайтике. Продолжительность- 2-4 недели

    Сайтик старый, но в последние два года в форумах мало сообщений, потому как я им не занимался (был перегруз по работе, а сам себе вопросы принципиально не пишу и активность не симулирую)   Задача состоит в ...

    Редактирование и Корректура6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Одеть новый дизайн на сайте на Битриксе

    Сайтик с текущим дизайном — www.svoidom.su Новый дизайн — https://yadi.sk/d/2aW5Euz1Ww6PJ Текущий дизайн — «резиновый», новый будет табличным — без «резиновости» Оплата — на карту сбербанка РФ: С «Вебманями» работать не умею, платежные системы типа Юнистрим — золотая корона ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Одень новый дизайн на сайт на битриксе

    Сайтик с текущим дизайном - www.svoidom.su Новый дизайн - https://yadi.sk/d/aWvwvJSxUR5gJ Текущий дизайн - "резиновый", новый будет табличным - без "резиновости" Оплата - на карту сбербанка РФ: С "Вебманями" работать не умею, платежные системы типа Юнистрим - золотая корона ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Воспроизвести в Ревите-2014 модельку дома

    Есть - геометрия индивидуального домика (ок. 150м2) в очень старом Арконе, могу снять любые размеры и напечатать любые картинки (с Арконом обращаться умею). - размеры участка и точки относительных высот, снятые нивеллиром. Надо: ...

    Чертежи и Схемы1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Превращение интернетных картинок в архитектуру

    $1000

    Доработка интернетных планировок, выбранных заказчиком, в планировку домика (100- 300м2 обычно). В режиме удаленной работы, в диалоге с заказчиком. Образчик на тему - http://www.svoidom.su/forum/index.php?PAGE_NAME=list&amp;FID=57 Делаем только архитектуру (геометрию) дома - никаких ...

    Архитектура зданий3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Редизайн/фейслифтинг сайта

    сайтик называется WWW.SVOIDOM.SU Сайт успешно выполняет свои функции уже несколько лет без изменений. Сейчас де факто является представителем редкого типа - "продающим СМИ", ожидается добавление интернет-магазина редких на нашем рынке вещей, с небольшой номенклатурой, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Редизайн -"фейслифтинг" сайтика

    ТЗ на редизайн – фэйслифтинг сайтика Сайтик разросся, ожидается появление интернет магазина, в связи с чем хочется провести, как говорят автомобилисты, фэйслифтинг: - Узнаваемость сайтика - основные элементы дизайна – безусловно сохранить, возможно, разместив на ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен баннер 468*60

    Обычный, не флэш. "мыргать" - не надо. спокойно, бкз истерики. Баннер делается на основе логотипа сайта, возможно использование других элементов дизайна сайта. исходный сайт - www.svoidom.su Баннер сначала будет размещен на сайте kupidom.msk.su , потом возможны ...

    Дизайн сайта
    Баннеры23 заявки
    Закрыт
    14 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Feri3D
Фериде 
24 годаУкраина
4 года в сервисе
Была
16 дней назад
$50
10 баллов
4 года назад
Визуализация среднего уровня (не фотокачества) домика 8*4,7
Отличный заказчик. Всегда на связи. Приятен в общении. Грамотно изложил задачу. Своевременная оплата. Однозначно рекомендую.
Огромное спасибо. Задачка решена полностью, даже с некоторым превышением - сделано два варианта внешнего вида с разной наружной отделкой. Сотрудничеством абсолютно доволен. Было очень приятно взаимодействовать. Бог даст - продолжим. :)
Ответный отзыв
Doxload
35 летМолдова
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$500
10 баллов
15 лет назад
Доработка сайта на Битриксе
Отличный заказчик, всегда на связи, оплатил по первому требованию. Надеюсь, будем работать и дальше.
Все замечательно - очень конструктивный и компетентный исполнитель. Большое спасибо! рекомендую
Ответный отзыв
barswork
Евгений 
39 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Сделать оригинал-макет визитки, листовки
Очень конструктивно поработали! Всегда на связи, быстро все согласовали. Моментальная оплата. Всем советую и сам буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Сделал все быстро и хорошо. Приятно работать - Конструктивно относится даже к нечетко сформулированным "хотелкам" заказчика
Ответный отзыв
alen_p
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$180
10 баллов
16 лет назад
Помощь в доработке сайтика на битриксе
Приятно работать с заказчиком. Всегда адекватное отношение к исполнителю, готовность пойти на встречу, помощь в решении задач. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество!
С задачей справилась. В сроки и не уложились, хотя за рамки ТЗ вылезли. С Битриксом обращаться умеет.
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