Строю небольшие домики из газосиликата, — 90-200м2, устал рассказывать внешним людям, как и что надо нарисовать на рабочих чертежах. Как что надо сделать — понимаю достаточно хорошо. Хочу научиться рисовать это сам, тем более, что ...
Более 30 лет я успешно занимался разработкой и эксплуатацией информационных систем.
15 последних лет строю небольшие индивидуальные домики (80-500м2) в качестве независимого прораба.
Кроме ИТ, есть опыт ведения бизнеса в Черногории, я кое-что понимаю в автомобилях, и, самое главное, я люблю людей и мне интересно будущее, потому что в нем я собираюсь прожить всю часть оставшуюся жизнь.
Мой строительный сайтик - www.svoidom.su Написан собственноручно с нуля.
С уважением, Моисеев Владимир.
- Уроки и Репетиторство1 заявкаЗакрыт2 года назад
Тренер по Архикаду для строителя. Строю небольшие домики из газосиликата, — 90-200м2, устал рассказывать внешним людям, как и что надо нарисовать на рабочих чертежах. Как что надо сделать — ...Чертежи и Схемынет заявокЗакрыт2 года назад
Есть проектик плиты под домик 10*4, которая лежит на столбчатых опорах. Есть сомнения а адекватности армирования и толщине плиты (возможно толщину плиты стоит увеличить, а армирование в отдельных зонах - уменьшить). ...Архитектура зданийнет заявокЗакрыт3 года назад
Есть эскизник с небольшими правками "на словах". Нужно отмоделить в 23 архикаде и получить красивые и наглядные чертежи и 3Д-виды, чтобы у рабочих на стройке не было вопросов. Как домик будет устроен - ...Архитектура зданий3 заявкиЗакрыт3 года назад
Я прораб, строю небольшие домики. Задача: Есть картинки домика по проекту Микея-3 от питерской компании ОптимумХаус, и есть человек, который хочет архитекуру этого домика, но для газосиликата (изменятся толщины стен) Исходные картинки[url=http://optimumhouse.ru/mimi3.html] http://optimumhouse.ru/mimi3.html [/url] По сути, нужен хороший ...Чертежи и Схемынет заявокЗакрыт3 года назад
Домик построен, есть эскизник. Заказчик строил его сам и хочет поделиться с друзьями технологией стройки. (Я строитель, который его консультировал удаленно - регион стройки не мой) Надо. отмоделить домик в Архикаде ...Чертежи и Схемы10 заявокЗакрыт3 года назад
Есть планировка маленького четырехспаленного домика. Домик получился тесноватый. Хочется на ее базе сделать планировку попросторнее, и с двумя вариантами — для двухскатной кровли и плоской. Они будут рассматриваться как типовые, или исходные при обсуждении доработок с заказчиками. ...Интерьеры и Экстерьеры8 заявокЗакрыт3 года назад
чтобы внешне с строящимся домом и был удобен для эксплуатации. Для согласования с заказчиком и дальнейшей разработки РД. Крыша двускатная, металлочерепица. У заказчика (я строитель) есть некоторое представление о способе использования этого сооружения: - вход с торца, ...Архитектура зданий5 заявокЗакрыт3 года назад
- $13
с постоянной неучебной лицензией. Есть версия 20 - ее надо оставить работоспособной Интернет приличный. Лучше бы сегодня - завтра не буду дома. 1000 руб за обе версии. Оплата в рублях, лучше сбербанк онлайн.Архитектура зданий2 заявкиЗакрыт3 года назад
Есть эскизник одноэтажного домика 14*8 с двухскатной крышей и идея примерить к нему плоскую, получив домик модном нынче в стиле флэтхаус. Фотокачества не требуется, достаточно того, что выдается по умолчанию из Ревита и архикада. Нужны ...Архитектура зданийнет заявокЗакрыт3 года назад
Нужны картинки для предложения на сайте. внешний вид с вид изнутри, как бы со срезаной крышей, с мебелью. Если будут другие идеи по представлению этого домика для потенциального покупателя - принимаются. Домик в амбарном стиле. Существенно, ...Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗавершен4 года назад
- $20
Есть схема в Экселе (прилагаю) На ней схематично показаны стены, окна, двери, мебель. Нет только крыльца и веранды. Их надо будет добавить на отдельном варианте. Нужна быстро нарисовать по ней планировку симпатичного вида, который, которую можно временно ...Чертежи и Схемы15 заявокЗакрыт5 лет назад
Сайтик старый, но в последние два года в форумах мало сообщений, потому как я им не занимался (был перегруз по работе, а сам себе вопросы принципиально не пишу и активность не симулирую) Задача состоит в ...Редактирование и Корректура6 заявокЗакрыт7 лет назад
Сайтик с текущим дизайном — www.svoidom.su Новый дизайн — https://yadi.sk/d/2aW5Euz1Ww6PJ Текущий дизайн — «резиновый», новый будет табличным — без «резиновости» Оплата — на карту сбербанка РФ: С «Вебманями» работать не умею, платежные системы типа Юнистрим — золотая корона ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Сайтик с текущим дизайном - www.svoidom.su Новый дизайн - https://yadi.sk/d/aWvwvJSxUR5gJ Текущий дизайн - "резиновый", новый будет табличным - без "резиновости" Оплата - на карту сбербанка РФ: С "Вебманями" работать не умею, платежные системы типа Юнистрим - золотая корона ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Есть - геометрия индивидуального домика (ок. 150м2) в очень старом Арконе, могу снять любые размеры и напечатать любые картинки (с Арконом обращаться умею). - размеры участка и точки относительных высот, снятые нивеллиром. Надо: ...Чертежи и Схемы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $1000
Доработка интернетных планировок, выбранных заказчиком, в планировку домика (100- 300м2 обычно). В режиме удаленной работы, в диалоге с заказчиком. Образчик на тему - http://www.svoidom.su/forum/index.php?PAGE_NAME=list&FID=57 Делаем только архитектуру (геометрию) дома - никаких ...Архитектура зданий3 заявкиЗакрыт10 лет назад
сайтик называется WWW.SVOIDOM.SU Сайт успешно выполняет свои функции уже несколько лет без изменений. Сейчас де факто является представителем редкого типа - "продающим СМИ", ожидается добавление интернет-магазина редких на нашем рынке вещей, с небольшой номенклатурой, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
ТЗ на редизайн – фэйслифтинг сайтика Сайтик разросся, ожидается появление интернет магазина, в связи с чем хочется провести, как говорят автомобилисты, фэйслифтинг: - Узнаваемость сайтика - основные элементы дизайна – безусловно сохранить, возможно, разместив на ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт13 лет назад
Обычный, не флэш. "мыргать" - не надо. спокойно, бкз истерики. Баннер делается на основе логотипа сайта, возможно использование других элементов дизайна сайта. исходный сайт - www.svoidom.su Баннер сначала будет размещен на сайте kupidom.msk.su , потом возможны ...Баннеры23 заявкиЗакрыт14 лет назад