Редизайн -"фейслифтинг" сайтика

ТЗ на редизайн – фэйслифтинг сайтика

Сайтик разросся, ожидается появление интернет магазина, в связи с чем хочется провести, как говорят автомобилисты, фэйслифтинг:

- Узнаваемость сайтика - основные элементы дизайна – безусловно сохранить, возможно, разместив на новом месте, или СЛЕГКА модифицировав. Но факт модернизации сайтика должен быть очевиден для старых посетителей.

- навигацию по сайтику упростить, возможно и сам сайтик реструктурировать. Здесь нужны подсказки/помощь. Материалов на сайтике много, и они имеют многоуровневую иерархию. Часто люди просто теряются.

- Сделать абсолютно очевидной и визуальной связку между выбранным пунктом верхнего меню его детализацией/расшифровкой в боковом. Возможно, путем написания хорошо видимого названия раздела рядом с вертикальным меню, иначе говоря, пользователю должно быть очевидно, что есть разделы, вкаком он находится разделе, и что в нем есть. – куда можно перейти.

- выделить место для хорошо видимой кнопки /баннера для перехода к интернет-магазину с любой страницы.

В интернет-магазине возможно наличие страничек/позиций, дублирующих раздел «мои услуги и цены», и нескольких статей по его тематике. Пока тематика магазина видится как каминно-печная (покупки – большие и редкие), а чтение описаний/свойств товаров – много и частое.

- Другие предложения по изменению структуры и навигации, обеспечивающие упрощение навигации по сайту приветств

- На картинке «новые проекты» заменить подпись – на «вменяемые планировки».

- Вынести мой мобильный телефон на каждую страницу сайта – чтобы не надо было нажимать на картинку, чтобы его увидеть.

- Предусмотреть использование этого (измененного) дизайна в интернет-магазине, с минимальными (косметическими) переделками - человеку должно быть понятно, что он пришел на другой сайт, но тесно связанный с основным. Например, добавить какую-то яркую деталь в дизайне.

- В процессе изменения дизайна хочется иметь возможность одень новый дизайн на старый контент – иногда содержание зависит от формы.

- Заверстать новый дизайн, желательно, с возможностью автоматического отката на старый. Реструктуризацией буду заниматься сам. Этот пункт можно оторвать и сделать отдельной работой.

Обязательно условие участия – тема сайта должна быть весьма интересна исполнителю.

Сайтик - www.svoidom.su