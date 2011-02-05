Необходимо разработать дизайн сайта по эвакуаторам.

То есть если у Вас сломалась машина - вы можете зайти в интернет или попросить это сделать друзей, дабы найти эвакуатор, который заберет вашу машину.

На главной странице будет представлен небольшой текст + чтобы сразу были видны телефоны, по котором можно позвонить, ссылка "Перезвонить Вам" при клике на которой будет показываться поле ввода телефона, краткая информация о зоне действия, и краткая информация о расценках.

Будет несколько дополнительных страниц сайта - Расценки, Зона действия - поэтому нужно предусмотреть меню и стиль отображения текстовых страниц.

Данных будет немного, поэтому элементы и шрифт сайта можно сделать увеличенным.

Пожелания по дизайну - должен быть выразительным, стильным и не перегруженным.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО после того как согласуем дизайн, надо будет сделать облегченную и упрощенную версию дизайна, для просмотра на мобильных телефонах.

СРАЗУ УКАЗЫВАЙТЕ ЦЕНУ.