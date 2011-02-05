Нужно сделать дизайн для магазина. www.9998494.ru/wl/clipboard01.jpg В таком стиле: http://www.eccarte.ru/ Нужно главную, текстовую, страницу каталога, страницу товара. Можно все стащить с TemplateMonster, только переделав цвета. Сроки - до 04.03.12 ...
Дизайн сайта по эвакуаторам
Необходимо разработать дизайн сайта по эвакуаторам.
То есть если у Вас сломалась машина - вы можете зайти в интернет или попросить это сделать друзей, дабы найти эвакуатор, который заберет вашу машину.
На главной странице будет представлен небольшой текст + чтобы сразу были видны телефоны, по котором можно позвонить, ссылка "Перезвонить Вам" при клике на которой будет показываться поле ввода телефона, краткая информация о зоне действия, и краткая информация о расценках.
Будет несколько дополнительных страниц сайта - Расценки, Зона действия - поэтому нужно предусмотреть меню и стиль отображения текстовых страниц.
Данных будет немного, поэтому элементы и шрифт сайта можно сделать увеличенным.
Пожелания по дизайну - должен быть выразительным, стильным и не перегруженным.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО после того как согласуем дизайн, надо будет сделать облегченную и упрощенную версию дизайна, для просмотра на мобильных телефонах.
СРАЗУ УКАЗЫВАЙТЕ ЦЕНУ.
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