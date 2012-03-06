Дизайн для магазина по образцу

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен17 заявок639 просмотров

Нужно сделать дизайн для магазина.

www.9998494.ru/wl/clipboard01.jpg

В таком стиле:

http://www.eccarte.ru/

Нужно главную, текстовую, страницу каталога, страницу товара.

Можно все стащить с TemplateMonster, только переделав цвета.

Сроки - до 04.03.12

Оплата по факту (см. отзывы).

Проставляйте цену и сроки, чтобы можно было принять предложение.

13 лет назад
9998494
Игорь 
44 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Ma_Rgo
39 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$40
4 дня
Всё отлично и быстро. Доволен работой.
Отличный заказчик! Четкая задача и оплата вовремя! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Ma_Rgo
39 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад

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