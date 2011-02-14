Персональный проект для Бред Константин (Doomsday)

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки155 просмотров

Дизайн. Вёрстка.

14 лет назад
BrezeNT
72 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Doomsday
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$360
2 дня
Главная страница Внутренние страницы Клип арт - официальные праздники Результат отличный - Спасибо!
2-й раз имел удовольствие работать с Константином. Молниеносная оплата, чётко поставленные задачи. Буду рад работать вновь)

Заявки фрилансеров

Doomsday
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад