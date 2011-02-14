Здравствуйте. В корпоративном стиле компании нужно оформить группу Вконтакте. Группа уже есть. Нужно создать меню, примерно такого вида: - пункт 0 - ...
Персональный проект для Бред Константин (Doomsday)
Дизайн. Вёрстка.
Выбранный исполнитель
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