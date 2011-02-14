Персональный проект для Бред Константин (Doomsday)

Нужно создать хороший и функциональный сайт для страховой компании. Требуется дизайнер который создаст сайт под ключ то есть дизайн + верстка + установка на движок. Рассмотрю кандидатуру обязательно с портфолио. детальное ТЗ в личной переписке. ...