Разработать дизайн для сайта

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен41 заявка513 просмотров

Описание в ТЗ

14 лет назад
romanp
Роман 
41 год
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$200
5 дней
Отлично всё сделал. работаем по другим проектам
Как и всегда, организация работы на высоком уровне. РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ Романа, как грамотного и порядочного руководителя проектов. Готов к труду в будущих проектах.

Заявки фрилансеров

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка сайта из макета Psd + правка движ.VaM Shop

    $500

    Работы много, не на один день. Главное требование к исполнителю – ответственность! Человек с креативным мышлением, который смог бы подсказать или помочь, если видит, что можно сделать лучше. Самая грязная работа исполнителей - ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн одной главной

    Нужно срочно и недорого:) сделать в PSD дизайн одной странички,главной .Кто свободен,пишите минимальную цену и минимальный срок. С уважением

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработка дизайна портала

    $500

    Разрабатывается портал. Нужен дизайнер, у которого есть опыт создания дизайна для порталов. С точки зрения юзабилити. С точки зрения интерфейсов. Обычны дизайнеры рисующие шаблоны не интересны.

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен дизайн сайта (с техническим дизайном)

    $65

    Нужен дизайн сайта по стилю похожий на raytar.ru От исполнителя требуется владение техническим дизайном, если таких умений нет тогда проект не для Вас Бюджет: 65$ Ищется дизайнер для постоянного ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Переделка DLE шаблона под версию 9.2

    Здравствуйте! Имеется шаблон, разработанный под DLE 8.5. Шаблон полностью рабочий. Нужно адаптировать шаблон под версию DLE 9.2. Обязательное условие – сохранить работоспособность встроенного в шаблон модуля слайд-шоу. Если хотите выполнить эту работу, пожалуйста, указывайте цены!

    DLE
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Уникальный шаблон портальной структуры на DLE 8.5

    $100

    Нужно 2-3 уникальных шаблона портальной структуры. Тематики разные. Сделать нужно с нуля. Движок DLE 8.5. Оставляйте свои предложения. Пример того, что хочется видеть, в прикрепленном файле. Оставляйте свои предложения. Выберу тех, кто предложит меньшую цену ...

    DLE
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать тему для джумлы

    Создать тему для сайта на JOOMLA. Районный портал с форумом. Пожеланий особых нет, буду выбирать по портфолио. Пока что там пустота http://ilovevnukovo.ru/

    Joomla
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Редизайн сайта и форм для заказа

    $200

    Требуется сделать РЕДИЗАЙН сайта в целом, и форм оформления заказа в нём. Подробности в приложении. Идеальным кандидатом является специалист, который: - Полностью вник в задачу и проанализировал существующий процесс ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад