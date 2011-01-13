Создать тему для джумлы

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок168 просмотров

Создать тему для сайта на JOOMLA.

Районный портал с форумом. Пожеланий особых нет, буду выбирать по портфолио.

Пока что там пустота http://ilovevnukovo.ru/

Joomla
14 лет назад
ruresident
Евгений 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Редизайн сайта и форм для заказа

    $200

    Требуется сделать РЕДИЗАЙН сайта в целом, и форм оформления заказа в нём. Подробности в приложении. Идеальным кандидатом является специалист, который: - Полностью вник в задачу и проанализировал существующий процесс ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн сайта партнерской программы + дополнения

    Ищем дизайнера для редизайна сайта партнерской программы www.pozdravitel.net , а также для разработки дизайна для виджетов и другого инструментария партнерской программы. основной упор на конвертацию услуг с новым дизайном. ...

    PHP
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн для сайта

    Необходимо сделать дизайн для сайта Нужен дизайнер который делает дизайны в похожем ключе: apple.com, atebits.com/tweetie-mac Ответы типа, готов поработать не рассматриваются От желающих поучаствовать ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Агротуризм.рф

    Требуется разработать дизайн для сайта агротуризм.рф. Дизайн должен быть супер. Качество на уровне http://www.templatemonster.com/ Тематика соответственно деревенско-туристическая. Стиль любой от рисованного до фото-коллажа. В дальнейшем дизайн пойдет под шаблон joomla (можно и сразу сделать шаблон) ...

    Joomla
    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн каталога фирм и предприятий

    Оформить ( нарисовать макет ) главную страницу сайта. На главной странице присутствуют примерно такие блоки: 1) Регистрация авторизация пользователей 2) Форма поиска (с всплывающим окошком, по функции ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нарисовать шапку сайта и кнопку.

    $100

    Добрый день, уважаемые дизайнеры и художники. Задача следующая: Нарисовать шапку для сайта www.unrealex.com Что хочется увидеть в итоге нашего с вами сотрудничества: Меню должно быть сделано закладками, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Шаблон для IPB 3.1.4

    $500

    Нужно сделать готовый к работе шаблон для форума на IPB 3.1.4 То что сейчас можно посмотреть тут: forum.betflop.com - форум работает на phpbb Нужно нечто очень похожее. Просьба указывать ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать шаблон под DLE

    $500

    Создать Шаблон под DLE 9.2 Сайт визитка - ручное изготовление кукл. Должен быть ярким и красочным. Цены\сроки писать в тему. примеры работ и знание DLE шаблонов - обязательно

    DLE
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад