Оформить ( нарисовать макет ) главную страницу сайта. На главной странице присутствуют примерно такие блоки: 1) Регистрация авторизация пользователей 2) Форма поиска (с всплывающим окошком, по функции ...
Агротуризм.рф
Требуется разработать дизайн для сайта агротуризм.рф. Дизайн должен быть супер. Качество на уровне http://www.templatemonster.com/ Тематика соответственно деревенско-туристическая. Стиль любой от рисованного до фото-коллажа. В дальнейшем дизайн пойдет под шаблон joomla (можно и сразу сделать шаблон) так, что сильные навороты в техническом плане не нужны, но дизайн всё равно должен быть крут и необычен.
Жду примеры ваших работ и ориентировочную цену.
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