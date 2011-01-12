Требуется разработать дизайн для сайта агротуризм.рф. Дизайн должен быть супер. Качество на уровне http://www.templatemonster.com/ Тематика соответственно деревенско-туристическая. Стиль любой от рисованного до фото-коллажа. В дальнейшем дизайн пойдет под шаблон joomla (можно и сразу сделать шаблон) так, что сильные навороты в техническом плане не нужны, но дизайн всё равно должен быть крут и необычен.

Жду примеры ваших работ и ориентировочную цену.