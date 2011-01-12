Добрый день, уважаемые дизайнеры и художники. Задача следующая: Нарисовать шапку для сайта www.unrealex.com Что хочется увидеть в итоге нашего с вами сотрудничества: Меню должно быть сделано закладками, ...
Дизайн каталога фирм и предприятий
Оформить ( нарисовать макет ) главную страницу сайта.
На главной странице присутствуют примерно такие блоки:
1) Регистрация авторизация пользователей
2) Форма поиска (с всплывающим окошком, по функции как у яндекса или гугла)
3) Последние комментарии
4) Часто просматриваемые фирмы
5) баннер веркальный
6) баннер горизонтальный
7) Партнеры
8) Кнопка добавить фирму
9) Спутниковая карта гугла (на ней маркеры фирм от 10 до 100). По ширине – чтобы можно было посмотреть 10-100 маркеров (маркеры тоже пририсовать)
10) Лого ( с текстом: товары и услуги города )
11) Сортировка фирм по: "дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту"
12) Новые компании (7-10 штук)
Дизайн фиксированный 1100-1200px по ширине. Расположение по середине
Цветовое решение: светлый
Восприятие сайта: приятный
Иллюстрации на пол страницы не нравятся.
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Напишите пожалуйста стоимость и срок изготовления.
Заявки фрилансеров
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