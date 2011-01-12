Дизайн каталога фирм и предприятий

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт18 заявок297 просмотров

Оформить ( нарисовать макет ) главную страницу сайта.

На главной странице присутствуют примерно такие блоки:

1) Регистрация авторизация пользователей

2) Форма поиска (с всплывающим окошком, по функции как у яндекса или гугла)

3) Последние комментарии

4) Часто просматриваемые фирмы

5) баннер веркальный

6) баннер горизонтальный

7) Партнеры

8) Кнопка добавить фирму

9) Спутниковая карта гугла (на ней маркеры фирм от 10 до 100). По ширине – чтобы можно было посмотреть 10-100 маркеров (маркеры тоже пририсовать)

10) Лого ( с текстом: товары и услуги города )

11) Сортировка фирм по: "дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту"

12) Новые компании (7-10 штук)

Дизайн фиксированный 1100-1200px по ширине. Расположение по середине

Цветовое решение: светлый

Восприятие сайта: приятный

Иллюстрации на пол страницы не нравятся.

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Напишите пожалуйста стоимость и срок изготовления.

14 лет назад
tronmatron
Андрей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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