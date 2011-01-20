Дизайн сайта для медицинской клиники

Нужно нарисовать красивый, элегантный дизайн

Подробнее с исполнителем

выбираю исключительно по портфолио и отзывам

Дизайн не сложный, вверху будет слайд шоу, на внутренних его не будет

Главное чтобы все это дело смотрелось элегантно

Отрисовывать не много, ну может страницы 3-5 однотипных

Главное это найти несколько фоток для слайд шоу и красиво оформить дизайн