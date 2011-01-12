Доделать дизайн сайта

Приветствую.

Требуется профессиональный, грамотный и ответственный дизайнер, специализирующийся на веб (строго).

Задача:

- Есть почти готовый дизайн-проект, его нужно доработать и переделать нюансы;

- Есть определенный набор баннеров под этот дизайн-проект, его тоже нужно адаптировать в связи с изменившимися целями;

Готовый пример и образец:

www.pons.ru

Что хочется видеть в кандидате:

- Качественное портфолио, содержащее примеры успешно выполненных похожих работ;

- Ориентация на работу строго На результат и До нужного результата;

- Стабильный онлайн, возможность приступить к выполнению задачи сразу же как обсудим детали;

Пишите свои предложения.

Оплата предпочтительно в WMR.

P.S.

Останемся полностью довольными друг другом по завершению проекта - будем плотно сотрудничать в дальнейшем.