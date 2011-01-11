Нужно создать индивидуальную тему для WordPress в стиле (по мотивам) игр от Алавар (казуальные мини-игры)
Задача для опытного дизайнера
Требуется оптыный дизайнер умеюший делать простые и красивые эскизы(страниц сайта), требования: умения првально вести рабочие диалоги,исполнительность, умение рисовать анимацию,нахождение грамотных решений по конкретным задачам, умение работать в команде, делать все в поставленые сроки. Схема работы такова: с меня тз по конкретной задаче, с вас грамотный эскиз. Варианты с заполнением формы ТЗ неподходят, все решается через онлайн разговор. Онлайн хотябы 12 часов в сутки. Требуется надёжный и опытный дизайнер для надёжного и долгосрочного сотрудничества.
Контакт в jabber или gtalk обезателен, по оплате от 10$ час(завсит от ваших рабочих качеств).
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