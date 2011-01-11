Задача для опытного дизайнера

Требуется оптыный дизайнер умеюший делать простые и красивые эскизы(страниц сайта), требования: умения првально вести рабочие диалоги,исполнительность, умение рисовать анимацию,нахождение грамотных решений по конкретным задачам, умение работать в команде, делать все в поставленые сроки. Схема работы такова: с меня тз по конкретной задаче, с вас грамотный эскиз. Варианты с заполнением формы ТЗ неподходят, все решается через онлайн разговор. Онлайн хотябы 12 часов в сутки. Требуется надёжный и опытный дизайнер для надёжного и долгосрочного сотрудничества.

Контакт в jabber или gtalk обезателен, по оплате от 10$ час(завсит от ваших рабочих качеств).