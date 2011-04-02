Дизайн интернет-магазина этнических товаров

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен43 заявки530 просмотров

Доброе время суток!

Необходимо создать красивый дизайн интернет-магазина, продающего товары этнической и эзотерической направленности.

На данный момент установлен движок Prestashop, но я до этого с ним не работал, поэтому готов выслушать другие предложения движков, под которые будет заточен дизайн.

Дизайн не должен сильно нагружать глаза, но при этом быть "в теме".

Ценовой диапазон - до 250 долларов.

Время - в течении недели-двух недель.

Прошу указать в заявках цену и портфолио.

Заранее спасибо от отклик.

PrestaShop
14 лет назад
Martin13
32 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

UlianFree
Юлия 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$250
7 дней
Сделано замечательно, и хотя некоторые элементы представлялись чуть по другому, Юлия "прочувствовала атмосферу" и внесла собственный дизайнерский подход, что очень ценно. Было достаточно много правок, некоторые варианты были даже "странными") но в итоге получилось то, что требовалось. Несмотря на некоторую задержку (Юлия предупредила, что придется подождать) перед началом работы, она была выполнена оперативно. Юлия - молодой веб-дизайнер с большим потенциалом. Ее заинтересовал несколько необычный проект, это позволило ей раскрыть себя и возможно, научиться чем-то новому. В общем, все хорошо) Надеемся на продолжение сотрудничества.
Очень приятный в общении заказчик. Приятно было поработать.Человек точно понимает, что ему необходимо и помогает понять это дизайнеру))) а главное не ограничивает в творчестве. Проект получился неожиданный. С самого начала было интересно работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Удачи вам с вашим проектом.

Заявки фрилансеров

UlianFree
Юлия 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта про пилатес и йогу

    $100

    Нужен дизайн сайта про пилатес и йогу. Вам нужно подготовить макет главной страницы, информационной (текстовой страницы) и страницы с листингом материалов (например, список статей по теме "Упражнение для беременных"). Всего 3 страницы. ...

    Drupal
    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Новый дизайн сайта

    $300

    Необходим новый дизайн и верстка для сайта http://hiro.by/ Строгий, в темных тонах, под DataLife Engine движок версия 8,5-9,0 Жду предложений.

    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Оформление группы vkontakte.ru

    $50

    Требуется красиво и грамотно оформить группу вконтакте с использованием wiki-технологии. Тематика группы: онлайн-игра. Задача - оформить группу, чтобы пользователи заходили на сайт игры. Есть большое количество арта для игры ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина продуктов питания

    $700

    Требуется очень грамотный специалист для дизайна сайта - интернет-магазина продуктов питания и их доставки. План тех.задания в аттаче. Все мельчайшие подробности будут обговорены с исполнителем. Просьба не писать в ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Требуется очень качественный дизайн

    $500

    !! Пожалуйста, не спамьте меня ссылками на портфолио где нет сильных сайтов. клипарт+ текст не подойдут !! Требуется очень качественный дизайн сайта. тематика будущего сайта близка к полиграфии. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Веб-дизайн для сайта

    $500

    Необходимо сделать дизайн для сайта. Что то похожее можно посмотреть по следующим ссылкам: musicaport.com, mp3aim.com, justmusicarchive.com. Возможны изменения после просмотра Вашего портфолио:) Оплата: WMZ. Уточнения после предварительного ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужен дизайн для сайта

    $50

    Здравствуйте господа фрилансеры. Нужен дизайн для сайта тематика "интересные статьи для блоггеров". Бюджет 50$ Жду Ваших предложений.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад