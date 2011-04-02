Дизайн интернет-магазина этнических товаров

Доброе время суток!

Необходимо создать красивый дизайн интернет-магазина, продающего товары этнической и эзотерической направленности.

На данный момент установлен движок Prestashop, но я до этого с ним не работал, поэтому готов выслушать другие предложения движков, под которые будет заточен дизайн.

Дизайн не должен сильно нагружать глаза, но при этом быть "в теме".

Ценовой диапазон - до 250 долларов.

Время - в течении недели-двух недель.

Прошу указать в заявках цену и портфолио.

Заранее спасибо от отклик.