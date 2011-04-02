Нужен дизайн сайта про пилатес и йогу. Вам нужно подготовить макет главной страницы, информационной (текстовой страницы) и страницы с листингом материалов (например, список статей по теме "Упражнение для беременных"). Всего 3 страницы. ...
Дизайн интернет-магазина этнических товаров
Доброе время суток!
Необходимо создать красивый дизайн интернет-магазина, продающего товары этнической и эзотерической направленности.
На данный момент установлен движок Prestashop, но я до этого с ним не работал, поэтому готов выслушать другие предложения движков, под которые будет заточен дизайн.
Дизайн не должен сильно нагружать глаза, но при этом быть "в теме".
Ценовой диапазон - до 250 долларов.
Время - в течении недели-двух недель.
Прошу указать в заявках цену и портфолио.
Заранее спасибо от отклик.
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